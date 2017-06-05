Menu
Russian
Wanted 2016 - 2018 season 2

Season premiere 5 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Wanted" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Беглянки» приключения Челси и Лолы продолжаются. Лола и Челси нанимают контрабандиста, чтобы тайком оказаться в столице Таиланда. В Бангкок девушки должны доставить деньги. Рэй решает реализовать коварный план. Затем главные героини отправляются в Новую Зеландию, чтобы выяснить, что находится в сейфе, от которого у них имеется ключ. Рэй решает заключить контракт со своим тестем. Лола и Челси следят за Уиллом, чтобы похитить у него оружие и выяснить, какое он имеет отношение к Келу Моррисону. В Бангкоке положение Дэйвида усложняется. Лола и Челси без денег и документов решают ограбить магазин, чтобы помочь Дэйвиду.

7.6 IMDb
"Wanted" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 2 Episode 1
5 June 2017
Episode 2
Season 2 Episode 2
5 June 2017
Episode 3
Season 2 Episode 3
12 June 2017
Episode 4
Season 2 Episode 4
19 June 2017
Episode 5
Season 2 Episode 5
26 June 2017
Episode 6
Season 2 Episode 6
3 July 2017
TV series release schedule
