Во 2-м сезоне сериала «Беглянки» приключения Челси и Лолы продолжаются. Лола и Челси нанимают контрабандиста, чтобы тайком оказаться в столице Таиланда. В Бангкок девушки должны доставить деньги. Рэй решает реализовать коварный план. Затем главные героини отправляются в Новую Зеландию, чтобы выяснить, что находится в сейфе, от которого у них имеется ключ. Рэй решает заключить контракт со своим тестем. Лола и Челси следят за Уиллом, чтобы похитить у него оружие и выяснить, какое он имеет отношение к Келу Моррисону. В Бангкоке положение Дэйвида усложняется. Лола и Челси без денег и документов решают ограбить магазин, чтобы помочь Дэйвиду.