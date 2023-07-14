Во 2-м сезоне сериала «Агенты времени» в центре событий оказываются Чэн и Лу, которые открыли фотоателье и предложили посетителям удивительную услугу: отправиться в прошлое, чтобы что-то в нем поменять. Получив снимок, Чэн проникал внутрь клиента, а Лу контролировал этот процесс. Каждый заказчик рассказывал свою невероятную историю. Оказывая помощь другим изменить прошлое, центральные герои раскрывают и собственные тайны. События предыдущего сезона привели к неожиданной ситуации. Героям предстоит исправить настоящее до того, как они снова окажутся в прошлом, поскольку отныне им угрожает опасность.