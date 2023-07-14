Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shi Guang Dai Li Ren season 2 watch online

Shi Guang Dai Li Ren season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Shi Guang Dai Li Ren Seasons Season 2

Shi Guang Dai Li Ren 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 14 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
"Shi Guang Dai Li Ren" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Агенты времени» в центре событий оказываются Чэн и Лу, которые открыли фотоателье и предложили посетителям удивительную услугу: отправиться в прошлое, чтобы что-то в нем поменять. Получив снимок, Чэн проникал внутрь клиента, а Лу контролировал этот процесс. Каждый заказчик рассказывал свою невероятную историю. Оказывая помощь другим изменить прошлое, центральные герои раскрывают и собственные тайны. События предыдущего сезона привели к неожиданной ситуации. Героям предстоит исправить настоящее до того, как они снова окажутся в прошлом, поскольку отныне им угрожает опасность.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
8.5 IMDb
Write review
"Shi Guang Dai Li Ren" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Falling
Season 2 Episode 1
14 July 2023
Night Raid
Season 2 Episode 2
14 July 2023
Two Funerals
Season 2 Episode 3
21 July 2023
II-4
Season 2 Episode 4
28 July 2023
Last Supper
Season 2 Episode 5
4 August 2023
Li Tian Xi
Season 2 Episode 6
11 August 2023
Urban Warfare
Season 2 Episode 7
18 August 2023
Hostage
Season 2 Episode 8
25 August 2023
Three Stories
Season 2 Episode 9
1 September 2023
Improvise
Season 2 Episode 10
8 September 2023
Confrontation
Season 2 Episode 11
15 September 2023
Can't Live Without a Good Brother
Season 2 Episode 12
22 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more