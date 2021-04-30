Menu
Shi Guang Dai Li Ren 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 13 minutes
В 1-м сезоне сериала «Агенты времени» действие разворачивается в большом городе, где на одной из улиц располагается фотоателье под названием Time Photo Studio. На самом деле оно является лишь прикрытием для ребят, которые здесь заправляют. Молодые люди, обладающие сверхъестественными способностями, разместили в Интернете объявление, согласно которому некая мистическая Дьявольица вселится в любую фотографию и выполнит любое пожелание клиента. За денежное вознаграждение, разумеется. Девушка, которая работает с парнями, служит для них прикрытием. Но однажды все выходит из-под контроля...

8.5 IMDb
EMMA
Season 1 Episode 1
30 April 2021
Secret Recipe
Season 1 Episode 2
30 April 2021
To Lose, Not To Win
Season 1 Episode 3
7 May 2021
Confess
Season 1 Episode 4
14 May 2021
Farewell
Season 1 Episode 5
21 May 2021
Search of The Child
Season 1 Episode 6
4 June 2021
Aunt May
Season 1 Episode 7
11 June 2021
Lost Signal
Season 1 Episode 8
18 June 2021
Consequence of Goodwill
Season 1 Episode 9
25 June 2021
Trap
Season 1 Episode 10
2 July 2021
Pinnacle of Light
Season 1 Episode 11
9 July 2021
