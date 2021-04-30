В 1-м сезоне сериала «Агенты времени» действие разворачивается в большом городе, где на одной из улиц располагается фотоателье под названием Time Photo Studio. На самом деле оно является лишь прикрытием для ребят, которые здесь заправляют. Молодые люди, обладающие сверхъестественными способностями, разместили в Интернете объявление, согласно которому некая мистическая Дьявольица вселится в любую фотографию и выполнит любое пожелание клиента. За денежное вознаграждение, разумеется. Девушка, которая работает с парнями, служит для них прикрытием. Но однажды все выходит из-под контроля...