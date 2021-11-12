Menu
Otsomae Bolkeun Kkeutdong 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 17
Runtime 19 hours 50 minutes
В 1-м сезоне сериала «Красная манжета» действие происходит в Корее, в эпоху династии Чосон. В королевском дворце живет Сон Док-им – девочка, которая после учебы должна стать придворной дамой принца Ли-сана, претендующего на престол, который сейчас принадлежит его деду. Погибает бабушка Ли-сана, главная наложница короля Ен-бин. Король не дает Ли-сану поститься с ней: он не может простить Ен-бин того, что ее сын, отец Ли-сана, стал предателем. Вопреки слову дедушки, юноша втайне приходит на похороны и видит там Док-им. Пройдет много лет, они подрастут, встретятся снова и полюбят друг друга.

0.0
Rate 0 vote
8.4 IMDb
"Otsomae Bolkeun Kkeutdong" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
12 November 2021
Episode 2
13 November 2021
Episode 3
19 November 2021
Episode 4
20 November 2021
Episode 5
26 November 2021
Episode 6
27 November 2021
Episode 7
3 December 2021
Episode 8
4 December 2021
Episode 9
10 December 2021
Episode 10
11 December 2021
Episode 11
17 December 2021
Episode 12
18 December 2021
Episode 13
24 December 2021
Episode 14
25 December 2021
Episode 15
25 December 2021
Episode 16
1 January 2022
Episode 17
1 January 2022
