В 1-м сезоне сериала «Красная манжета» действие происходит в Корее, в эпоху династии Чосон. В королевском дворце живет Сон Док-им – девочка, которая после учебы должна стать придворной дамой принца Ли-сана, претендующего на престол, который сейчас принадлежит его деду. Погибает бабушка Ли-сана, главная наложница короля Ен-бин. Король не дает Ли-сану поститься с ней: он не может простить Ен-бин того, что ее сын, отец Ли-сана, стал предателем. Вопреки слову дедушки, юноша втайне приходит на похороны и видит там Док-им. Пройдет много лет, они подрастут, встретятся снова и полюбят друг друга.