В 1-м сезоне сериала «Московский нуар» в России тянутся «лихие 90-е», и легенды о бандитских разборках в Москве и Петербурге расходятся по всему миру. Несмотря на эту опасность, обычный честный шведский банкир-инвестор Том Бликсен отправляется в командировку в столицу «дикой и опасной страны». У него есть конкретная и вполне достижимая цель – заключить взаимовыгодную сделку с местной корпорацией «НефтНик», добывающей нефть в Сибири. Однако выясняется, что эта компания находится в центре опасных преступных перипетий. После переговоров Том встает на пути разом у олигархов, политиков и спецслужб.