Dirigenten 2018, season 1

Dirigenten 16+
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Dirigenten" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Московский нуар» в России тянутся «лихие 90-е», и легенды о бандитских разборках в Москве и Петербурге расходятся по всему миру. Несмотря на эту опасность, обычный честный шведский банкир-инвестор Том Бликсен отправляется в командировку в столицу «дикой и опасной страны». У него есть конкретная и вполне достижимая цель – заключить взаимовыгодную сделку с местной корпорацией «НефтНик», добывающей нефть в Сибири. Однако выясняется, что эта компания находится в центре опасных преступных перипетий. После переговоров Том встает на пути разом у олигархов, политиков и спецслужб.

"Dirigenten" season 1 list of episodes
Season 1
Episode 1
Episode 1
24 December 2018
Episode 2
Episode 2
24 December 2018
Episode 3
Episode 3
24 December 2018
Episode 4
Episode 4
24 December 2018
Episode 5
Episode 5
31 December 2018
Episode 6
Episode 6
31 December 2018
Episode 7
Episode 7
31 December 2018
Episode 8
Episode 8
31 December 2018
TV series release schedule
