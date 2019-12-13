В 1-м сезоне сериала «Вспоминая тебя» Люда и Андрей много лет жили счастливо. В браке у них появилось двое детей. Однако спустя некоторое время после того, как супруги переехали в дом своей мечты, Андрей бесследно исчез. Люда обила пороги участников, обзвонила все больницы и морги, но ее поиски не имели успеха. Героиня на протяжении двух лет воспитывает детей одна, рассчитывая, что супруг появится, и игнорируя знаки внимания со стороны его приятеля Вити. И чудо происходит — в социальных сетях она видит информацию о муже. Оказывается, Андрей потерял память и ищет о себе хоть какую-то информацию.