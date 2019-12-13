Menu
Vspominaya tebya 2019, season 1

Kinoafisha TV Shows Vspominaya tebya Seasons Season 1

Vspominaya tebya 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Vspominaya tebya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Вспоминая тебя» Люда и Андрей много лет жили счастливо. В браке у них появилось двое детей. Однако спустя некоторое время после того, как супруги переехали в дом своей мечты, Андрей бесследно исчез. Люда обила пороги участников, обзвонила все больницы и морги, но ее поиски не имели успеха. Героиня на протяжении двух лет воспитывает детей одна, рассчитывая, что супруг появится, и игнорируя знаки внимания со стороны его приятеля Вити. И чудо происходит — в социальных сетях она видит информацию о муже. Оказывается, Андрей потерял память и ищет о себе хоть какую-то информацию.

Series rating

0.0
"Vspominaya tebya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 December 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 December 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 December 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 December 2019
TV series release schedule
