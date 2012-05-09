Menu
Tri dnya lejtenanta Kravcova season 1 watch online

Tri dnya lejtenanta Kravcova 12+
Title Сезон 1
Season premiere 9 May 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Tri dnya lejtenanta Kravcova" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Три дня лейтенанта Кравцова» Великая Отечественная длится уже несколько лет. Восемнадцатилетний лейтенант Кравцов отправляется служить по зову сердца. Он готов разгромить неприятеля и выгнать его из родной страны. После победы главный герой хочет стать преподавателем. Еще не доезжая до штаба, Кравцов выясняет, что взводный командир, как правило, погибает на третий день службы. Он успевает разве что принять взвод да отправиться в весьма безнадежную атаку. Однако Кравцов намерен сломать статистику. Его боевое крещение проходит успешно — герой даже не получает серьезных ранений.

"Tri dnya lejtenanta Kravcova" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 May 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 May 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 May 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 May 2012
TV series release schedule
