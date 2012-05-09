В 1-м сезоне сериала «Три дня лейтенанта Кравцова» Великая Отечественная длится уже несколько лет. Восемнадцатилетний лейтенант Кравцов отправляется служить по зову сердца. Он готов разгромить неприятеля и выгнать его из родной страны. После победы главный герой хочет стать преподавателем. Еще не доезжая до штаба, Кравцов выясняет, что взводный командир, как правило, погибает на третий день службы. Он успевает разве что принять взвод да отправиться в весьма безнадежную атаку. Однако Кравцов намерен сломать статистику. Его боевое крещение проходит успешно — герой даже не получает серьезных ранений.