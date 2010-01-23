Menu
Kogda na yug uletyat zhuravli 2010, season 1

Kogda na yug uletyat zhuravli 18+
Title Сезон 1
Season premiere 23 January 2010
Production year 2010
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Когда на юг улетят журавли» Ирина готова на все, чтобы спасти дочь, которой требуется дорогостоящая операция. Она даже просит денег у состоятельного предпринимателя Ивана. Он готов помочь отчаявшейся женщине, однако ее просьба совсем вылетает у него из головы в суете дел. Тогда Ирина, понимая, что помощи ждать неоткуда, продает жилье и отправляется в деревню. В это время предприимчивый и подлый брат Ивана решает подстроить несчастный случай, чтобы завладеть бизнесом своего родственника. Ивану чудом удается уцелеть. Он доползает до дома в деревне, в котором живет Ира...

0.0
Rate 0 vote
5.9 IMDb
"Kogda na yug uletyat zhuravli" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 January 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 January 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 January 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 January 2010
TV series release schedule
