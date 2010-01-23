В 1-м сезоне сериала «Когда на юг улетят журавли» Ирина готова на все, чтобы спасти дочь, которой требуется дорогостоящая операция. Она даже просит денег у состоятельного предпринимателя Ивана. Он готов помочь отчаявшейся женщине, однако ее просьба совсем вылетает у него из головы в суете дел. Тогда Ирина, понимая, что помощи ждать неоткуда, продает жилье и отправляется в деревню. В это время предприимчивый и подлый брат Ивана решает подстроить несчастный случай, чтобы завладеть бизнесом своего родственника. Ивану чудом удается уцелеть. Он доползает до дома в деревне, в котором живет Ира...