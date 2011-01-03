Menu
Season premiere 3 January 2011
Production year 2011
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
В 4-м сезоне сериала «Университет» члены студенческого братства «Каппа» решают попытаться получить залог. Кейси становится воспитательницей женского сообщества ZBZ. Дейл попадает в «Омега-Чи». Кто-то вызывает сотрудников правоохранительных органов на секретную вечеринку, которую организовали в братстве «Каппа». Эшли и Кэтрин возвращаются в кампус. Бивер раздумывает о романтической связи с Кэтрин. Кэппи пытается всеми силами произвести впечатление на отца Питера, а Кэлвин узнает тайну Хита. Эшли начинает испытывать сомнения относительно своих отношений с Саймоном. Фрэнни дает обещание, которое она не сумеет сдержать.

Defending Your Honor
Season 4 Episode 1
3 January 2011
Fools Rush In
Season 4 Episode 2
10 January 2011
Cross Examined Life
Season 4 Episode 3
17 January 2011
All About Beav
Season 4 Episode 4
24 January 2011
Home Coming and Going
Season 4 Episode 5
31 January 2011
Fumble
Season 4 Episode 6
7 February 2011
Midnight Clear
Season 4 Episode 7
14 February 2011
Subclass Plagiostomi
Season 4 Episode 8
21 February 2011
Agents for Change
Season 4 Episode 9
28 February 2011
Legacy
Season 4 Episode 10
7 March 2011
