В 4-м сезоне сериала «Университет» члены студенческого братства «Каппа» решают попытаться получить залог. Кейси становится воспитательницей женского сообщества ZBZ. Дейл попадает в «Омега-Чи». Кто-то вызывает сотрудников правоохранительных органов на секретную вечеринку, которую организовали в братстве «Каппа». Эшли и Кэтрин возвращаются в кампус. Бивер раздумывает о романтической связи с Кэтрин. Кэппи пытается всеми силами произвести впечатление на отца Питера, а Кэлвин узнает тайну Хита. Эшли начинает испытывать сомнения относительно своих отношений с Саймоном. Фрэнни дает обещание, которое она не сумеет сдержать.