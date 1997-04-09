Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hakugei densetsu 1997 - 1999, season 1

Hakugei densetsu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hakugei densetsu Seasons Season 1

Hakugei densetsu 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 April 1997
Production year 1997
Number of episodes 26
Runtime 13 hours 0 minute
"Hakugei densetsu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Легенда о Белом Ките» события разворачиваются в 4699 году. Жители Земли и многих других планет давно научились бороздить космос и вышли в бескрайние просторы Вселенной. Теперь между планетами путешествуют гигантские космические корабли-лайнеры, перевозящие грузы и людей. В народе их шутливо называют «Китами» за их габариты и внешний вид. На борт одного из таких кораблей зайцем проникает ребенок – маленький мальчик Лаки родом с планеты Режим. Он никогда не видел родного мира, но знает, что его погибшие родители были оттуда. Лаки мечтает найти эту заброшенную планету и вернуть ее к жизни.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
"Hakugei densetsu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 April 1997
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 April 1997
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 April 1997
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 April 1997
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 May 1997
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 May 1997
Episode 7
Season 1 Episode 7
21 May 1997
Episode 8
Season 1 Episode 8
4 June 1997
Episode 9
Season 1 Episode 9
28 May 1997
Episode 10
Season 1 Episode 10
18 June 1997
Episode 11
Season 1 Episode 11
2 July 1997
Episode 12
Season 1 Episode 12
23 July 1997
Episode 13
Season 1 Episode 13
30 July 1997
Episode 14
Season 1 Episode 14
13 August 1997
Episode 15
Season 1 Episode 15
10 September 1997
Episode 16
Season 1 Episode 16
17 September 1997
Episode 17
Season 1 Episode 17
22 October 1997
Episode 18
Season 1 Episode 18
29 October 1997
Episode 19
Season 1 Episode 19
24 March 1999
Episode 20
Season 1 Episode 20
31 March 1999
Episode 21
Season 1 Episode 21
7 April 1999
Episode 22
Season 1 Episode 22
14 April 1999
Episode 23
Season 1 Episode 23
21 April 1999
Episode 24
Season 1 Episode 24
28 April 1999
Episode 25
Season 1 Episode 25
6 May 1999
Episode 26
Season 1 Episode 26
12 May 1999
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more