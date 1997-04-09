В 1-м сезоне сериала «Легенда о Белом Ките» события разворачиваются в 4699 году. Жители Земли и многих других планет давно научились бороздить космос и вышли в бескрайние просторы Вселенной. Теперь между планетами путешествуют гигантские космические корабли-лайнеры, перевозящие грузы и людей. В народе их шутливо называют «Китами» за их габариты и внешний вид. На борт одного из таких кораблей зайцем проникает ребенок – маленький мальчик Лаки родом с планеты Режим. Он никогда не видел родного мира, но знает, что его погибшие родители были оттуда. Лаки мечтает найти эту заброшенную планету и вернуть ее к жизни.