В 1-м сезоне сериала «Уважаемый старший брат» в центре событий оказывается японская школьница Нанако Мисато. Ее спокойная и уютная жизнь переворачивается с ног на голову, когда она добивается первой личной победы – сама поступает в одну из самых престижных в стране частных академий. Теперь она носит форму, учится манерам и живет по расписанию. К счастью, ее участь разделяет ее близкая подруга Томоко Арикура, которой также удается поступить в эту школу. Они делят общую комнату в общежитии, но кое-что Нанако не может разделить ни с кем – свои тайные письма к названному брату, преподающему уроки в младшей школе.