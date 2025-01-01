Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Oniisama e… 1991 - 1992, season 1

Oniisama e… season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Oniisama e… Seasons Season 1

Oniisama e… 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 July 1991
Production year 1991
Number of episodes 39
Runtime 16 hours 15 minutes
"Oniisama e…" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Уважаемый старший брат» в центре событий оказывается японская школьница Нанако Мисато. Ее спокойная и уютная жизнь переворачивается с ног на голову, когда она добивается первой личной победы – сама поступает в одну из самых престижных в стране частных академий. Теперь она носит форму, учится манерам и живет по расписанию. К счастью, ее участь разделяет ее близкая подруга Томоко Арикура, которой также удается поступить в эту школу. Они делят общую комнату в общежитии, но кое-что Нанако не может разделить ни с кем – свои тайные письма к названному брату, преподающему уроки в младшей школе.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.4 IMDb
Write review
"Oniisama e…" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 July 1991
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 July 1991
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 July 1991
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 August 1991
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 August 1991
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 August 1991
Episode 7
Season 1 Episode 7
25 August 1991
Episode 8
Season 1 Episode 8
1 September 1991
Episode 9
Season 1 Episode 9
8 September 1991
Episode 10
Season 1 Episode 10
15 September 1991
Episode 11
Season 1 Episode 11
22 September 1991
Episode 12
Season 1 Episode 12
29 September 1991
Episode 13
Season 1 Episode 13
6 October 1991
Episode 14
Season 1 Episode 14
27 October 1991
Episode 15
Season 1 Episode 15
3 November 1991
Episode 16
Season 1 Episode 16
10 November 1991
Episode 17
Season 1 Episode 17
17 November 1991
Episode 18
Season 1 Episode 18
24 November 1991
Episode 19
Season 1 Episode 19
8 December 1991
Episode 20
Season 1 Episode 20
15 December 1991
Episode 21
Season 1 Episode 21
22 December 1991
Episode 22
Season 1 Episode 22
29 December 1991
Episode 23
Season 1 Episode 23
12 January 1992
Episode 24
Season 1 Episode 24
19 January 1992
Episode 25
Season 1 Episode 25
26 January 1992
Episode 26
Season 1 Episode 26
2 February 1992
Episode 27
Season 1 Episode 27
23 February 1992
Episode 28
Season 1 Episode 28
1 March 1992
Episode 29
Season 1 Episode 29
8 March 1992
Episode 30
Season 1 Episode 30
15 March 1992
Episode 31
Season 1 Episode 31
22 March 1992
Episode 32
Season 1 Episode 32
29 March 1992
Episode 33
Season 1 Episode 33
5 April 1992
Episode 34
Season 1 Episode 34
12 April 1992
Episode 35
Season 1 Episode 35
19 April 1992
Episode 36
Season 1 Episode 36
26 April 1992
Episode 37
Season 1 Episode 37
3 May 1992
Episode 38
Season 1 Episode 38
10 May 1992
Episode 39
Season 1 Episode 39
17 May 1992
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more