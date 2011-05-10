В 1-м сезоне сериала «Наркомовский обоз» в 1941 году Комитет обороны СССР выпускает новое постановление. Каждый солдат на фронте должен получить перед боем «100 наркомовских грамм» водки. Эта жидкость не только поднимает боевой дух и облегчает участь парней, но и дезинфицирует раны, помогая избежать заражения. Из тыла на фронт отправляется первый обоз с горючим. Цистерны спирта поручают старшине Филиппову, дав ему в подручные четырех юных солдаток Красной Армии. Сперва задание кажется отряду простым и веселым. Но герои еще не знают, что наперерез им уже стремятся прорвавшие оборону фашистские мотоциклы.