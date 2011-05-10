Menu
Narkomovskij oboz 2011, season 1

Narkomovskij oboz season 1 poster
Narkomovskij oboz 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 May 2011
Production year 2011
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 16 minutes
"Narkomovskij oboz" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Наркомовский обоз» в 1941 году Комитет обороны СССР выпускает новое постановление. Каждый солдат на фронте должен получить перед боем «100 наркомовских грамм» водки. Эта жидкость не только поднимает боевой дух и облегчает участь парней, но и дезинфицирует раны, помогая избежать заражения. Из тыла на фронт отправляется первый обоз с горючим. Цистерны спирта поручают старшине Филиппову, дав ему в подручные четырех юных солдаток Красной Армии. Сперва задание кажется отряду простым и веселым. Но герои еще не знают, что наперерез им уже стремятся прорвавшие оборону фашистские мотоциклы.

7.5 IMDb
"Narkomovskij oboz" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 May 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 May 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 May 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 May 2011
TV series release schedule
