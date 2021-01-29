Menu
Les petits meurtres d'Agatha Christie season 3 poster
Les petits meurtres d'Agatha Christie 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 29 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 15 hours 0 minute
"Les petits meurtres d'Agatha Christie" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи» актер Ричард Планк найден мертвым в трейлере на съемках нового полнометражного фильма. Главная подозреваемая — начинающая актриса Анна Деланж, у которой были непростые сентиментальные отношения с Ричардом. Две молодые модели были убиты с разницей в несколько дней. Первые зацепки приводят Греко в модный журнал Femmes. Комиссар полиции подозревает фотографа Джона Деверса, который любит юных девушек. Греко и Макс проводят расследование в частной клинике косметической хирургии, где проходят лечение представители мировой элиты. Убит молодой хирург, затем застрелен его начальник.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.6 IMDb
"Les petits meurtres d'Agatha Christie" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
La Nuit qui ne finit pas
Season 3 Episode 1
29 January 2021
La Chambre Noire
Season 3 Episode 2
5 February 2021
Le Vallon
Season 3 Episode 3
10 December 2021
Mourir sur scène
Season 3 Episode 4
17 December 2021
Quand les souris dansent
Season 3 Episode 5
29 April 2022
Jusqu'à ce que la mort nous sépare
Season 3 Episode 6
5 May 2023
Meurtres du 3e type
Season 3 Episode 7
12 May 2023
En un claquement de doigt
Season 3 Episode 8
13 October 2023
Mortel karma
Season 3 Episode 9
TBA
Meurtres au pensionnat
Season 3 Episode 10
TBA
