В 3-м сезоне сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи» актер Ричард Планк найден мертвым в трейлере на съемках нового полнометражного фильма. Главная подозреваемая — начинающая актриса Анна Деланж, у которой были непростые сентиментальные отношения с Ричардом. Две молодые модели были убиты с разницей в несколько дней. Первые зацепки приводят Греко в модный журнал Femmes. Комиссар полиции подозревает фотографа Джона Деверса, который любит юных девушек. Греко и Макс проводят расследование в частной клинике косметической хирургии, где проходят лечение представители мировой элиты. Убит молодой хирург, затем застрелен его начальник.