Les petits meurtres d'Agatha Christie season 2 watch online

Les petits meurtres d'Agatha Christie season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Les petits meurtres d'Agatha Christie Seasons Season 2

Les petits meurtres d'Agatha Christie 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 March 2013
Production year 2013
Number of episodes 27
Runtime 40 hours 30 minutes
"Les petits meurtres d'Agatha Christie" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи» молодая привлекательная блондинка по имени Марлен едет в автобусе и читает газету. Внезапно она видит на страницах объявление о готовящемся убийстве на вечеринке. Сознательная девушка просит водителя остановиться и спешит в полицейское отделение. Вместе со знатоком криминального мира комиссаром Лоуренсом Марлен отправляется к журналистке Алисе, которая бурно праздновала в редакции свое повышение. Больше она не будет вести любовную рубрику. Теперь девушка пишет о криминальных происшествиях. И кажется, ее первый материал уже на подходе.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.6 IMDb
"Les petits meurtres d'Agatha Christie" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Jeux de glaces
Season 2 Episode 1
29 March 2013
Meurtre au champagne
Season 2 Episode 2
5 April 2013
Témoin Muet
Season 2 Episode 3
22 November 2013
Pourquoi pas Martin?
Season 2 Episode 4
27 December 2013
Meurtre à la kermesse
Season 2 Episode 5
26 September 2014
Cartes sur table
Season 2 Episode 6
3 October 2014
Le crime ne paie pas
Season 2 Episode 7
10 October 2014
Pension Vanilos
Season 2 Episode 8
28 August 2015
Un meurtre est il facile?
Season 2 Episode 9
4 September 2015
Mademoiselle Mac Ginty est morte
Season 2 Episode 10
11 September 2015
Murder Party
Season 2 Episode 11
18 September 2015
L'étrange enlèvement du petit Bruno
Season 2 Episode 12
26 August 2016
Le cheval pâle
Season 2 Episode 13
2 September 2016
L'affaire Protheroe
Season 2 Episode 14
9 September 2016
La mystérieuse affaire de Styles
Season 2 Episode 15
16 September 2016
Albert Major parlait trop
Season 2 Episode 16
23 September 2016
L'Homme au complet marron
Season 2 Episode 17
1 September 2017
Le Miroir se brisa
Season 2 Episode 18
8 September 2017
Crimes en haute couture
Season 2 Episode 19
15 September 2017
Le crime de Noël
Season 2 Episode 20
22 December 2017
Drame en trois actes
Season 2 Episode 21
31 August 2018
Meurtres en solde
Season 2 Episode 22
7 September 2018
Mélodie mortelle
Season 2 Episode 23
14 September 2018
Ding Dingue Dong
Season 2 Episode 24
5 October 2018
L'Heure zéro
Season 2 Episode 25
13 September 2019
Rendez-vous avec la mort
Season 2 Episode 26
20 September 2019
Un cadavre au petit déjeuner
Season 2 Episode 27
31 October 2019
