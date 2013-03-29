Во 2-м сезоне сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи» молодая привлекательная блондинка по имени Марлен едет в автобусе и читает газету. Внезапно она видит на страницах объявление о готовящемся убийстве на вечеринке. Сознательная девушка просит водителя остановиться и спешит в полицейское отделение. Вместе со знатоком криминального мира комиссаром Лоуренсом Марлен отправляется к журналистке Алисе, которая бурно праздновала в редакции свое повышение. Больше она не будет вести любовную рубрику. Теперь девушка пишет о криминальных происшествиях. И кажется, ее первый материал уже на подходе.