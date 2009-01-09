Menu
Les petits meurtres d'Agatha Christie season 1

Les petits meurtres d'Agatha Christie season 1 poster
Les petits meurtres d'Agatha Christie 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 January 2009
Production year 2009
Number of episodes 11
Runtime 16 hours 30 minutes
"Les petits meurtres d'Agatha Christie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи» в центре событий оказывается комиссар Ларозьер — популярная личность в городе. Он полон энергии, а в расследовании преступлений ему всегда сопутствует удача. С помощью своего чутья Ларозьер с легкостью раскрывает любое преступление. От имени правительства Ларозьеру собираются вручить награду. Собираются представители СМИ и почетные гости… но внезапно, прервав церемонию, комиссара приглашают на место нового преступления. Что ж, награждение придется перенести, ведь дело — важнее всего. Жертвой преступления стала привлекательная девушка, которая работала в кафе.

Series rating

0.0
7.6 IMDb
"Les petits meurtres d'Agatha Christie" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Les meurtres ABC
Season 1 Episode 1
9 January 2009
Am Stram Gram
Season 1 Episode 2
16 January 2009
La plume empoisonnée
Season 1 Episode 3
11 September 2009
La maison du péril
Season 1 Episode 4
6 November 2009
Le chat et les souris
Season 1 Episode 5
8 September 2010
Je ne suis pas coupable
Season 1 Episode 6
15 September 2010
Cinq petits cochons
Season 1 Episode 7
8 April 2011
Le flux et le reflux
Season 1 Episode 8
15 April 2011
Un cadavre sur l'oreiller
Season 1 Episode 9
28 October 2011
Un meurtre en sommeil
Season 1 Episode 10
17 February 2012
Le couteau sur la nuque
Season 1 Episode 11
14 September 2012
