В 1-м сезоне сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи» в центре событий оказывается комиссар Ларозьер — популярная личность в городе. Он полон энергии, а в расследовании преступлений ему всегда сопутствует удача. С помощью своего чутья Ларозьер с легкостью раскрывает любое преступление. От имени правительства Ларозьеру собираются вручить награду. Собираются представители СМИ и почетные гости… но внезапно, прервав церемонию, комиссара приглашают на место нового преступления. Что ж, награждение придется перенести, ведь дело — важнее всего. Жертвой преступления стала привлекательная девушка, которая работала в кафе.