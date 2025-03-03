Menu
Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation
Прожил две жизни, но так и не нашел покоя: как умер Рудеус Грейрат — главный герой «Реинкарнации безработного»
До полноценного финала тайтла еще далеко — хотите узнать спойлеры?
1 comment
3 March 2025 09:25
Что мы знаем о продолжении «Реинкарнации безработного»: когда выйдет 5 сезон, сколько будет серий
Технически, это третий сезон, но следуем устоявшейся из-за ошибки нумерации.
Write review
3 March 2025 07:00
Какая раса у Рокси из аниме «Реинкарнация безработного»: разбираемся, чем она отличается от сородичей
Если только начали погружаться в тайтл, будет полезно узнать.
Write review
24 February 2025 17:09
«Поднятие уровня» и рядом не стояло: объясняем скрытый (и глубокий!) смысл аниме «Реинкарнация безработного»
В этом фэнтезийном приключении зашифрован серьезный и очень важный посыл зрителю.
15 comments
23 February 2025 17:09
