Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Articles

Статьи о сериале «Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation»

Статьи о сериале «Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation»
Рудеус Грейрат
Прожил две жизни, но так и не нашел покоя: как умер Рудеус Грейрат — главный герой «Реинкарнации безработного» До полноценного финала тайтла еще далеко — хотите узнать спойлеры?
1 comment
3 March 2025 09:25
Квадроберы из аниме
Что мы знаем о продолжении «Реинкарнации безработного»: когда выйдет 5 сезон, сколько будет серий Технически, это третий сезон, но следуем устоявшейся из-за ошибки нумерации.
3 March 2025 07:00
Рокси
Какая раса у Рокси из аниме «Реинкарнация безработного»: разбираемся, чем она отличается от сородичей Если только начали погружаться в тайтл, будет полезно узнать.
24 February 2025 17:09
Рудеус, главный герой тайтла
«Поднятие уровня» и рядом не стояло: объясняем скрытый (и глубокий!) смысл аниме «Реинкарнация безработного» В этом фэнтезийном приключении зашифрован серьезный и очень важный посыл зрителю.
15 comments
23 February 2025 17:09
