Во 2-м сезоне сериала «Десятилетний Том» продолжаются приключения маленького мальчика в мире взрослых людей, которые постоянно показывают плохой пример детям. Как ни старался 10-летний Том найти достойный пример для подражания, взрослые неизменно его разочаровывали. Чрезмерно усердный фотограф портит снимок Тома для школьного ежегодника и начинает разрушать его жизнь. Затем Том и его мама симулируют травму шеи, и эта история в конечном итоге заходит слишком далеко. Том продает лимонад, а его приятель Нельсон находит способ расширить бизнес. Том становится героем во время пожара.