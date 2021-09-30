Menu
Ten Year Old Tom 2021, season 1

Ten Year Old Tom season 1 poster
Ten Year Old Tom

Ten Year Old Tom
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 0 minute
"Ten Year Old Tom" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Десятилетний Том» маленький мальчик пытается изо всех сил справляться со всеми дурными влияниями от взрослых, которые находятся вокруг него или случайно попадают в поле зрения. Тома критикуют за его игру на фаготе, поэтому он должен найти, в чем еще он хорош. Затем Том и Нельсон начинают бизнес по продаже грузовиков с мороженым. Вскоре они находят легкий способ заработать много денег. Директор просит Тома присоединиться к команде Spelling Bee. Мальчик считает поведение директора крайне подозрительным. Затем подросток отправляется на рыбалку с отцом Дакоты и обнаруживает, что все не то, чем кажется.

8.1 IMDb
List of episodes
Season 1
Season 2
Bassoon Incident
Season 1 Episode 1
30 September 2021
The Ice Cream Money
Season 1 Episode 2
30 September 2021
Spelling Bee Is Rigged
Season 1 Episode 3
30 September 2021
The Dakota's Dad
Season 1 Episode 4
30 September 2021
Trust Me, I'm A Nurse
Season 1 Episode 5
30 September 2021
A Yearbook To Disremember
Season 1 Episode 6
30 September 2021
Tomz Lemonade
Season 1 Episode 7
30 September 2021
A Tale of Two Lunch Ladies
Season 1 Episode 8
30 September 2021
Tom Urinates On Boston
Season 1 Episode 9
30 September 2021
First Responder
Season 1 Episode 10
30 September 2021
Principal Is Banging My Mom
Season 1 Episode 11
30 September 2021
The Elderly Gerbil
Season 1 Episode 12
30 September 2021
Skipping School
Season 1 Episode 13
30 September 2021
Cooking The Books
Season 1 Episode 14
30 September 2021
A Daffodil For Terence
Season 1 Episode 15
30 September 2021
Roastmaster Tom
Season 1 Episode 16
30 September 2021
Art Class
Season 1 Episode 17
30 September 2021
Landscaper On The Couch
Season 1 Episode 18
30 September 2021
Problem Moms
Season 1 Episode 19
30 September 2021
Nurse's Wedding
Season 1 Episode 20
30 September 2021
TV series release schedule
