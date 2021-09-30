В 1-м сезоне сериала «Десятилетний Том» маленький мальчик пытается изо всех сил справляться со всеми дурными влияниями от взрослых, которые находятся вокруг него или случайно попадают в поле зрения. Тома критикуют за его игру на фаготе, поэтому он должен найти, в чем еще он хорош. Затем Том и Нельсон начинают бизнес по продаже грузовиков с мороженым. Вскоре они находят легкий способ заработать много денег. Директор просит Тома присоединиться к команде Spelling Bee. Мальчик считает поведение директора крайне подозрительным. Затем подросток отправляется на рыбалку с отцом Дакоты и обнаруживает, что все не то, чем кажется.