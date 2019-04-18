Menu
Russian
Shen tan

Shen tan 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Shen tan" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Детектив L» из закрытого банковского хранилища в Шанхае необъяснимым образом исчезает уникальный огромный алмаз. Полиции не удается продвинуться в этом деле ни на шаг, и вскоре его приходится закрыть несолоно хлебавши. Однако десять лет спустя странное преступление повторяется. Улик и свидетелей, как и в прошлый раз, нет, но банк ограблен, причем на огромную сумму. Расследование достается опытному и известному на весь Китай детективу Ло Фэю. Вот только «в нагрузку» ему поручают практикантку – юную выпускницу полицейской академии Цинь Сяомань, которая мечтает окунуться в тайны профессии.

7.7 IMDb
"Shen tan" season 1 list of episodes
Season 1
Episode 1
18 April 2019
Episode 2
18 April 2019
Episode 3
18 April 2019
Episode 4
18 April 2019
Episode 5
18 April 2019
Episode 6
18 April 2019
Episode 7
18 April 2019
Episode 8
18 April 2019
Episode 9
25 April 2019
Episode 10
25 April 2019
Episode 11
25 April 2019
Episode 12
25 April 2019
Episode 13
2 May 2019
Episode 14
2 May 2019
Episode 15
2 May 2019
Episode 16
2 May 2019
Episode 17
9 May 2019
Episode 18
9 May 2019
Episode 19
9 May 2019
Episode 20
9 May 2019
Episode 21
16 May 2019
Episode 22
16 May 2019
Episode 23
16 May 2019
Episode 24
16 May 2019
