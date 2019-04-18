В 1-м сезоне сериала «Детектив L» из закрытого банковского хранилища в Шанхае необъяснимым образом исчезает уникальный огромный алмаз. Полиции не удается продвинуться в этом деле ни на шаг, и вскоре его приходится закрыть несолоно хлебавши. Однако десять лет спустя странное преступление повторяется. Улик и свидетелей, как и в прошлый раз, нет, но банк ограблен, причем на огромную сумму. Расследование достается опытному и известному на весь Китай детективу Ло Фэю. Вот только «в нагрузку» ему поручают практикантку – юную выпускницу полицейской академии Цинь Сяомань, которая мечтает окунуться в тайны профессии.