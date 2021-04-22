В 1-м сезоне сериала «И расцвел подсолнух» в центре событий оказывается ассистентка успешного врача-хирурга Лазарева по имени Елена Цветкова. Лазарев давно проявляет интерес к своей помощнице, и она решается выйти за него замуж. У девушки нет глубокой привязанности к своему начальнику, однако она ценит его, уважает и стремится быть рядом. Но накануне свадебной церемонии Лена знакомится с сыном Лазарева, еще не зная о том, кем он является. Между молодыми людьми вспыхивают чувства. Лена собирается расторгнуть церемонию бракосочетания, однако узнает, кем Ваня является на самом деле.