Seondeok yeowang season 1 watch online

Seondeok yeowang season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Seondeok yeowang Seasons Season 1

Seondeok yeowang 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 May 2009
Production year 2009
Number of episodes 62
Runtime 72 hours 20 minutes
"Seondeok yeowang" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Королева Сондок» в древнем королевстве Силла погибает правитель Чин-хына. Его власть переходит к одной из его наложниц – коварной Ми-силь, которая, возможно, и виновна в смерти мужчины, однако доказать это уже невозможно. Но напоследок Чин-хын успевает произнести пророчество: в ночь, когда на небе в созвездии Большой Медведицы засияет новая, восьмая звезда, в стране родится ребенок, способный свергнуть Ми-силь и спасти народ. Жестокая и властолюбивая придворная дама делает все возможное, чтобы предсказание не сбылось. Но однажды в небесах действительно появляется новое светило, а в деревушке рождается девочка.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Seondeok yeowang" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 May 2009
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 May 2009
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 June 2009
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 June 2009
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 June 2009
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 June 2009
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 June 2009
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 June 2009
Episode 9
Season 1 Episode 9
22 June 2009
Episode 10
Season 1 Episode 10
23 June 2009
Episode 11
Season 1 Episode 11
29 June 2009
Episode 12
Season 1 Episode 12
30 June 2009
Episode 13
Season 1 Episode 13
6 July 2009
Episode 14
Season 1 Episode 14
7 July 2009
Episode 15
Season 1 Episode 15
13 July 2009
Episode 16
Season 1 Episode 16
14 July 2009
Episode 17
Season 1 Episode 17
20 July 2009
Episode 18
Season 1 Episode 18
21 July 2009
Episode 19
Season 1 Episode 19
27 July 2009
Episode 20
Season 1 Episode 20
28 July 2009
Episode 21
Season 1 Episode 21
3 August 2009
Episode 22
Season 1 Episode 22
4 August 2009
Episode 23
Season 1 Episode 23
10 August 2009
Episode 24
Season 1 Episode 24
11 August 2009
Episode 25
Season 1 Episode 25
17 August 2009
Episode 26
Season 1 Episode 26
18 August 2009
Episode 27
Season 1 Episode 27
24 August 2009
Episode 28
Season 1 Episode 28
25 August 2009
Episode 29
Season 1 Episode 29
31 August 2009
Episode 30
Season 1 Episode 30
1 September 2009
Episode 31
Season 1 Episode 31
7 September 2009
Episode 32
Season 1 Episode 32
8 September 2009
Episode 33
Season 1 Episode 33
14 September 2009
Episode 34
Season 1 Episode 34
15 September 2009
Episode 35
Season 1 Episode 35
21 September 2009
Episode 36
Season 1 Episode 36
22 September 2009
Episode 37
Season 1 Episode 37
28 September 2009
Episode 38
Season 1 Episode 38
29 September 2009
Episode 39
Season 1 Episode 39
5 October 2009
Episode 40
Season 1 Episode 40
6 October 2009
Episode 41
Season 1 Episode 41
12 October 2009
Episode 42
Season 1 Episode 42
13 October 2009
Episode 43
Season 1 Episode 43
19 October 2009
Episode 44
Season 1 Episode 44
20 October 2009
Episode 45
Season 1 Episode 45
26 October 2009
Episode 46
Season 1 Episode 46
27 October 2009
Episode 47
Season 1 Episode 47
2 November 2009
Episode 48
Season 1 Episode 48
3 November 2009
Episode 49
Season 1 Episode 49
9 November 2009
Episode 50
Season 1 Episode 50
10 November 2009
Episode 51
Season 1 Episode 51
16 November 2009
Episode 52
Season 1 Episode 52
17 November 2009
Episode 53
Season 1 Episode 53
23 November 2009
Episode 54
Season 1 Episode 54
24 November 2009
Episode 55
Season 1 Episode 55
30 November 2009
Episode 56
Season 1 Episode 56
1 December 2009
Episode 57
Season 1 Episode 57
7 December 2009
Episode 58
Season 1 Episode 58
8 December 2009
Episode 59
Season 1 Episode 59
14 December 2009
Episode 60
Season 1 Episode 60
15 December 2009
Episode 61
Season 1 Episode 61
21 December 2009
Episode 62
Season 1 Episode 62
22 December 2009
TV series release schedule
