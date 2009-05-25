В 1-м сезоне сериала «Королева Сондок» в древнем королевстве Силла погибает правитель Чин-хына. Его власть переходит к одной из его наложниц – коварной Ми-силь, которая, возможно, и виновна в смерти мужчины, однако доказать это уже невозможно. Но напоследок Чин-хын успевает произнести пророчество: в ночь, когда на небе в созвездии Большой Медведицы засияет новая, восьмая звезда, в стране родится ребенок, способный свергнуть Ми-силь и спасти народ. Жестокая и властолюбивая придворная дама делает все возможное, чтобы предсказание не сбылось. Но однажды в небесах действительно появляется новое светило, а в деревушке рождается девочка.