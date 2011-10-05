Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Doyarka iz Hacapetovki 3 2006 - 2011, season 1

Doyarka iz Hacapetovki 3 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Doyarka iz Hacapetovki 3 Seasons Season 1

Doyarka iz Hacapetovki 3 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 16
Runtime 11 hours 44 minutes
"Doyarka iz Hacapetovki 3" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Доярка из Хацапетовки – 3» во Франции у Кати наступила совсем другая жизнь: она наконец счастлива, ее окружают близкие люди. Но и этому не суждено было продлиться долго. Конкуренты ее свекра решили во что бы то ни стало разрушить семейный бизнес. Мужчина оказался на скамье подсудимых. Чтобы спасти его, Катя решает продать свой ресторан в Париже и отправляется туда. В европейской столице ее ждут мучительные разговоры с сыном экс-супруга. Парню нужны деньги. Однажды в дом девушки прибирается бандит. В целях самозащиты она бьет преступника по голове и падает в обморок.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.3 IMDb
Write review
"Doyarka iz Hacapetovki 3" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 3 Episode 1
5 October 2011
Серия 2
Season 3 Episode 2
5 October 2011
Серия 3
Season 3 Episode 3
6 October 2011
Серия 4
Season 3 Episode 4
6 October 2011
Серия 5
Season 3 Episode 5
10 October 2011
Серия 6
Season 3 Episode 6
10 October 2011
Серия 7
Season 3 Episode 7
10 October 2011
Серия 8
Season 3 Episode 8
11 October 2011
Серия 9
Season 3 Episode 9
11 October 2011
Серия 10
Season 3 Episode 10
11 October 2011
Серия 11
Season 3 Episode 11
12 October 2011
Серия 12
Season 3 Episode 12
12 October 2011
Серия 13
Season 3 Episode 13
13 October 2011
Серия 14
Season 3 Episode 14
13 October 2011
Серия 15
Season 3 Episode 15
14 October 2011
Серия 16
Season 3 Episode 16
14 October 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more