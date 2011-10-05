В 1-м сезоне сериала «Доярка из Хацапетовки – 3» во Франции у Кати наступила совсем другая жизнь: она наконец счастлива, ее окружают близкие люди. Но и этому не суждено было продлиться долго. Конкуренты ее свекра решили во что бы то ни стало разрушить семейный бизнес. Мужчина оказался на скамье подсудимых. Чтобы спасти его, Катя решает продать свой ресторан в Париже и отправляется туда. В европейской столице ее ждут мучительные разговоры с сыном экс-супруга. Парню нужны деньги. Однажды в дом девушки прибирается бандит. В целях самозащиты она бьет преступника по голове и падает в обморок.