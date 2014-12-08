Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Uhodyashchaya natura season 1 watch online

Uhodyashchaya natura season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Uhodyashchaya natura Seasons Season 1

Uhodyashchaya natura 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 December 2014
Production year 2014
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Uhodyashchaya natura" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Уходящая натура» действие разворачивается в конце семидесятых годов. Советская страна в этот период находится «на марше». Выполняются и перевыполняются планы, появляются новые огромные заводы и фабрики, трудовой класс активно готовится к Олимпиаде. Тем временем постановщик Звонарев занят производством картины. Проект посвящен колхозной деревне. Его супруга, которая является актрисой, хочет сниматься в картине. На съемках она ссорится с любовницей своего мужа. Затем Звонарев и его команда ищут места для съемок. В одном из сел Звонарев встречает Катерину, простую колхозницу. 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.4 IMDb
Write review
"Uhodyashchaya natura" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 December 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 December 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 December 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 December 2014
Серия 5
Season 1 Episode 5
10 December 2014
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 December 2014
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 December 2014
Серия 8
Season 1 Episode 8
11 December 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more