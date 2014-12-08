В 1-м сезоне сериала «Уходящая натура» действие разворачивается в конце семидесятых годов. Советская страна в этот период находится «на марше». Выполняются и перевыполняются планы, появляются новые огромные заводы и фабрики, трудовой класс активно готовится к Олимпиаде. Тем временем постановщик Звонарев занят производством картины. Проект посвящен колхозной деревне. Его супруга, которая является актрисой, хочет сниматься в картине. На съемках она ссорится с любовницей своего мужа. Затем Звонарев и его команда ищут места для съемок. В одном из сел Звонарев встречает Катерину, простую колхозницу.