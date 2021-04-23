Menu
Krasota nebesnaya 2021, season 1

Krasota nebesnaya 16+
Season premiere 23 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Красота небесная» молодая пара Анна и Михаил собираются пожениться. Аня, игнорируя известную примету, отправляет жениху фотографии, сделанные в свадебном салоне во время примерки подвенечных нарядах. Да и как тут задумываться о каких-то суевериях, когда их романтические отношения так напоминает волшебную сказку. Прошло около шести месяцев с тех пор, как девушка познакомилась с пилотом международных авиалиний, а спустя некоторое время спасла его от угрожавшей отставки. Пока Аня и Миша планируют свадебную церемонию экс-возлюбленная Миши решила бросить все силы на то, чтобы вернуть его.

"Krasota nebesnaya" season 1 list of episodes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 April 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 April 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 April 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 April 2021
TV series release schedule
