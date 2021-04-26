Menu
Russian
Mentozavry 2021, season 1

Mentozavry season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mentozavry Seasons Season 1

Mentozavry 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 10 hours 40 minutes
"Mentozavry" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ментозавры» в центре событий оказываются сотрудники довольно специфического 101-го петербургского отделения полиции. Сюда, в Коломенский район, проштрафившихся служак отправляют, как в ссылку. Например, капитан Орехов чрезмерно увлекается азартными играми и спорами на деньги, майор Шведов планомерно спивается из-за жизненных неурядиц, капитан Доценко постоянно лезет на рожон, забывая о приказах начальства, а лейтенант Спасский и вовсе увел жену у бывшего шефа. Но когда перед ними оказывается серьезное дело о похитителе молодых матерей, ребятам впервые удается собраться и с умом применить свои способности.

Mentozavry List of episodes TV series release schedule
Season 1
Что наша жизнь – игра!
Season 1 Episode 1
26 April 2021
Квартирный вопрос
Season 1 Episode 2
27 April 2021
Ограбление по…
Season 1 Episode 3
28 April 2021
Скоростной режим
Season 1 Episode 4
29 April 2021
Любовь зла
Season 1 Episode 5
4 May 2021
Мост
Season 1 Episode 6
5 May 2021
Мрачный аферист
Season 1 Episode 7
6 May 2021
Встреча выпускников
Season 1 Episode 8
11 May 2021
Чужая жизнь
Season 1 Episode 9
12 May 2021
Смерть в отеле
Season 1 Episode 10
13 May 2021
Жалкий бизнес
Season 1 Episode 11
17 May 2021
Экспериментальная партия
Season 1 Episode 12
18 May 2021
Девятая жертва
Season 1 Episode 13
19 May 2021
Последнее танго
Season 1 Episode 14
20 May 2021
Перстень с печаткой
Season 1 Episode 15
24 May 2021
Дело семейное
Season 1 Episode 16
25 May 2021
TV series release schedule
