В 1-м сезоне сериала «Ментозавры» в центре событий оказываются сотрудники довольно специфического 101-го петербургского отделения полиции. Сюда, в Коломенский район, проштрафившихся служак отправляют, как в ссылку. Например, капитан Орехов чрезмерно увлекается азартными играми и спорами на деньги, майор Шведов планомерно спивается из-за жизненных неурядиц, капитан Доценко постоянно лезет на рожон, забывая о приказах начальства, а лейтенант Спасский и вовсе увел жену у бывшего шефа. Но когда перед ними оказывается серьезное дело о похитителе молодых матерей, ребятам впервые удается собраться и с умом применить свои способности.