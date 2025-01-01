Menu
Ministerstvo Vsego Horoshego season 1 watch online

Ministerstvo Vsego Horoshego 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Министерство Всего Хорошего» взрослые, которые гуляют со своими чадами, нередко сталкиваются на детской площадке. Там они делятся своими родительскими заботами, хвастаются успехами отпрысков и дают друг другу советы. Именно так и произошла встреча главных героев — мужчины и женщины. Они сразу привлекли внимание друг друга, однако ни у одного не хватило духу подойти и познакомиться поближе. Однако дети уже вовсю начали общаться. И не просто разговаривать, а делиться семейными секретами. Выяснилось, что один папа — это не папа, а брат, а вторая — не мама, а бабушка, которая прекрасно выглядит.

0.0
5.7 IMDb
"Ministerstvo Vsego Horoshego" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 January 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 January 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 January 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 January 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 January 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 January 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
7 January 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
8 January 2025
