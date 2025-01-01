В 1-м сезоне сериала «Министерство Всего Хорошего» взрослые, которые гуляют со своими чадами, нередко сталкиваются на детской площадке. Там они делятся своими родительскими заботами, хвастаются успехами отпрысков и дают друг другу советы. Именно так и произошла встреча главных героев — мужчины и женщины. Они сразу привлекли внимание друг друга, однако ни у одного не хватило духу подойти и познакомиться поближе. Однако дети уже вовсю начали общаться. И не просто разговаривать, а делиться семейными секретами. Выяснилось, что один папа — это не папа, а брат, а вторая — не мама, а бабушка, которая прекрасно выглядит.