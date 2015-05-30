В 1-м сезоне сериала «Верни меня» успешная писательница и супруга бизнесмена Элла Вавилова в одночасье оказывается на улице и без средств к существованию. Только вчера ее жизнь казалась похожей на сказку и вызывала зависть всех подруг. Но измена мужа Антона изменила все. Мужчина не только не раскаялся в содеянном, но и добился развода, причем на самых невыгодных условиях. Он выставил Эллу за порог без гроша в кармане, чтобы заменить ее более молодой и красивой девушкой. Подруга Ленка соглашается на время приютить женщину у себя. Но у Эллы неожиданно для всех завязывается роман с ее двадцатилетним сыном Колей.