Verni menya 2015, season 1

Verni menya 12+
Title Сезон 1
Season premiere 30 May 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Verni menya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Верни меня» успешная писательница и супруга бизнесмена Элла Вавилова в одночасье оказывается на улице и без средств к существованию. Только вчера ее жизнь казалась похожей на сказку и вызывала зависть всех подруг. Но измена мужа Антона изменила все. Мужчина не только не раскаялся в содеянном, но и добился развода, причем на самых невыгодных условиях. Он выставил Эллу за порог без гроша в кармане, чтобы заменить ее более молодой и красивой девушкой. Подруга Ленка соглашается на время приютить женщину у себя. Но у Эллы неожиданно для всех завязывается роман с ее двадцатилетним сыном Колей.

"Verni menya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 May 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 May 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 May 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 May 2015
TV series release schedule
