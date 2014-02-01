В 1-м сезоне сериала «Жизнь рассудит» в небольшой деревушке на Южном Урале живут счастливые молодые влюбленные – Надя и Паша. Девушка – сирота, у которой из родных остался только старенький дедушка. Она продолжает семейный промысел и занимается художественной росписью посуды. А вот юноша, напротив, выходит из большой зажиточной семьи. Родные Паши, и особенно мать, не одобряют такой выбор невесты. Мол, такой видный парень мог бы найти себе и получше. От греха подальше родители отправляют непокорного наследника в город, учиться в вузе и становиться на ноги. Это событие переворачивает всю жизнь Нади.