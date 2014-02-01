Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Zhizn rassudit 2014, season 1

Zhizn rassudit season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zhizn rassudit Seasons Season 1

Zhizn rassudit 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 February 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Zhizn rassudit" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Жизнь рассудит» в небольшой деревушке на Южном Урале живут счастливые молодые влюбленные – Надя и Паша. Девушка – сирота, у которой из родных остался только старенький дедушка. Она продолжает семейный промысел и занимается художественной росписью посуды. А вот юноша, напротив, выходит из большой зажиточной семьи. Родные Паши, и особенно мать, не одобряют такой выбор невесты. Мол, такой видный парень мог бы найти себе и получше. От греха подальше родители отправляют непокорного наследника в город, учиться в вузе и становиться на ноги. Это событие переворачивает всю жизнь Нади.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
3.2 IMDb
Write review
"Zhizn rassudit" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 February 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 February 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 February 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 February 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more