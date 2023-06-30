В 1-м сезоне сериала «Знаменитость» молодая девушка хочет стать известной и влиятельной. Она живет в Сеуле. Главная героиня столкнулась со множеством проблем, чтобы достичь желаемого. Оказавшись в гламурном мире, героиня сталкивается c настоящим безумием, ревностью, конкуренцией и предательством. Красавица оказывается по рукам и ногам связана с этим миром. Ей предстоит принять немало сложных решений. Девушка пытается не потерять то, чего ей уже удалось добиться, но с каждым днем ситуация усложняется. На месте новоявленной звезды хотели бы оказаться многие молодые девушки из Южной Кореи.