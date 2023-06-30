Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Selleobeuriti 2023, season 1

Selleobeuriti season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Selleobeuriti Seasons Season 1

Selleobeuriti 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 48 minutes
"Selleobeuriti" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Знаменитость» молодая девушка хочет стать известной и влиятельной. Она живет в Сеуле. Главная героиня столкнулась со множеством проблем, чтобы достичь желаемого. Оказавшись в гламурном мире, героиня сталкивается c настоящим безумием, ревностью, конкуренцией и предательством. Красавица оказывается по рукам и ногам связана с этим миром. Ей предстоит принять немало сложных решений. Девушка пытается не потерять то, чего ей уже удалось добиться, но с каждым днем ситуация усложняется. На месте новоявленной звезды хотели бы оказаться многие молодые девушки из Южной Кореи.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.4 IMDb
Write review
Selleobeuriti List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 June 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 June 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 June 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 June 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 June 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
30 June 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
30 June 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
30 June 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
30 June 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
30 June 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
30 June 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
30 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more