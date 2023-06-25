В 1-м сезоне сериала «Мститель. Страшный лес» события происходят в России в 2000-е годы. Андрей служит в спецназе российского Генштаба. Он и его коллеги отправляются на поиски опасных иностранных преступников, которые тайно проникли на территорию России и нашли прибежище в горах. Отряд оказывается в засаде, большинство бойцов убиты. Однако Андрей и его приятель Семен остаются в живых. Андрей получает серьезное ранение, демобилизуется из армии и отправляется работать лесником в провинции, где постоянно имеет дело с несправедливостью и произволом местных авторитетов. Но он отчаянно готов бороться за родную деревню.