Mstitel. Strashnyj les season 1 watch online

Mstitel. Strashnyj les season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mstitel. Strashnyj les Seasons Season 1

Mstitel. Strashnyj les 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Mstitel. Strashnyj les" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мститель. Страшный лес» события происходят в России в 2000-е годы. Андрей служит в спецназе российского Генштаба. Он и его коллеги отправляются на поиски опасных иностранных преступников, которые тайно проникли на территорию России и нашли прибежище в горах. Отряд оказывается в засаде, большинство бойцов убиты. Однако Андрей и его приятель Семен остаются в живых. Андрей получает серьезное ранение, демобилизуется из армии и отправляется работать лесником в провинции, где постоянно имеет дело с несправедливостью и произволом местных авторитетов. Но он отчаянно готов бороться за родную деревню.

Series rating

0.0
Rate 3 votes
6.1 IMDb
"Mstitel. Strashnyj les" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 June 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 June 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 June 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 June 2023
TV series release schedule
