В 1-м сезоне сериала «Моя девочка» в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу служит старший оперуполномоченный майор Григорий Леонов. Он легко раскрывает запутанные дела и бесстрашно ловит преступников своими руками. Но жизнь мужчины делится на «до» и «после» из-за трагической гибели жены. Это происходит прямо на глазах у их десятилетней дочки Маши. Грише приходится не только одному воспитывать девочку, но и постоянно брать ее с собой на службу: после трагедии Маша отказывается расставаться с папой даже на несколько минут. И все бы ничего, но эту слабость майора вскоре замечают не только коллеги, но и преступники…