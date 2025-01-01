Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Moya devochka 2023, season 1

Moya devochka season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Moya devochka Seasons Season 1

Moya devochka 16+
Title Сезон 1
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Moya devochka" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Моя девочка» в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу служит старший оперуполномоченный майор Григорий Леонов. Он легко раскрывает запутанные дела и бесстрашно ловит преступников своими руками. Но жизнь мужчины делится на «до» и «после» из-за трагической гибели жены. Это происходит прямо на глазах у их десятилетней дочки Маши. Грише приходится не только одному воспитывать девочку, но и постоянно брать ее с собой на службу: после трагедии Маша отказывается расставаться с папой даже на несколько минут. И все бы ничего, но эту слабость майора вскоре замечают не только коллеги, но и преступники…

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.2 IMDb
Write review
Moya devochka List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more