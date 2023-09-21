В 1-м сезоне сериала «Трепачи» Данил живет в родном провинциальном городке, где ему с его амбициями никак не развернуться. У парня есть талант, и он мечтает стать популярным стендап-комиком, но на местных вечерах с открытым микрофоном особо не прославишься. Поэтому герой собирает вещи и отправляется в столицу без гроша в кармане. Мечты – это очень хорошо, но, когда доходит до дела, Даня понимает, что ему даже не у кого остановиться в Москве. Он снимает маленькую комнатушку в квартире ворчливого старика Вячеслава Соколова. Сначала арендодатель кажется ему неприятной личностью, но выясняется, что в прошлом Вячеслав – известный сатирик.