Season premiere 21 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Трепачи» Данил живет в родном провинциальном городке, где ему с его амбициями никак не развернуться. У парня есть талант, и он мечтает стать популярным стендап-комиком, но на местных вечерах с открытым микрофоном особо не прославишься. Поэтому герой собирает вещи и отправляется в столицу без гроша в кармане. Мечты – это очень хорошо, но, когда доходит до дела, Даня понимает, что ему даже не у кого остановиться в Москве. Он снимает маленькую комнатушку в квартире ворчливого старика Вячеслава Соколова. Сначала арендодатель кажется ему неприятной личностью, но выясняется, что в прошлом Вячеслав – известный сатирик.

8.5
Rate 32 votes
6.3 IMDb
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 October 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 October 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
17 October 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
19 October 2023
