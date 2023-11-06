В 1-м сезоне сериала «Праздники» две сестры очень дорожат друг другом, но постоянно во всем соревнуются. Сейчас девушки уже стали взрослыми, и на повестке дня остается главная тема – кто из них раньше и успешнее построит свое личное счастье. Пока что младшая опережает. У нее уже есть избранник, который должен присоединиться к семье на традиционных первомайских шашлыках. Старшая же только готовится познакомить своего нового парня с родителями. Но расклад может сильно измениться после долгожданного семейного праздника. Ведь родители девушек не абы кто, а преподавательница университета МВД и бывший эмчээсник.