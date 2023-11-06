Menu
Russian
Prazdniki season 1 watch online

Prazdniki season 1 poster
Prazdniki 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Праздники» две сестры очень дорожат друг другом, но постоянно во всем соревнуются. Сейчас девушки уже стали взрослыми, и на повестке дня остается главная тема – кто из них раньше и успешнее построит свое личное счастье. Пока что младшая опережает. У нее уже есть избранник, который должен присоединиться к семье на традиционных первомайских шашлыках. Старшая же только готовится познакомить своего нового парня с родителями. Но расклад может сильно измениться после долгожданного семейного праздника. Ведь родители девушек не абы кто, а преподавательница университета МВД и бывший эмчээсник.

0.0
Rate 7 votes
7.1 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
8 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
8 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
9 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
9 November 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
13 November 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
13 November 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
14 November 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
14 November 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
15 November 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
15 November 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
16 November 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
16 November 2023
