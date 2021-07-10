Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Prazdniki Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Prazdniki

  • Moscow, Russia

Filming Dates

  • 10 July 2021
  • 30 August 2022 - 18 December 2022
  • 23 February 2024
  • 30 August 2025
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more