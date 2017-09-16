Во 2-м сезоне сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» Хазан, оказавшаяся в центре непростого противостояния, узнает, что самую унизительную ночь в ее жизни подстроил Синан. Правда, которая выходит наружу, разбивает сердце Хазан и становится разрушительна для Синан. Перед Ягизом есть один или два фрагмента правды, и ему приходится собирать этот пазл. Хазан пытается излечить свое разбитое сердце и в этот момент обнаруживает рядом с собой Ягиза. Синан в первый раз в соей жизни решает поступить правильно. Свадьба Эдже и Хазим производит эффект разорвавшейся бомбы и становится настоящим шоком для Эгеменов.