Russian
Mrs. Fazilet and Her Daughters 2017 - 2018, season 2

Fazilet Hanım ve Kızları 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 37
Runtime 86 hours 20 minutes
"Mrs. Fazilet and Her Daughters" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» Хазан, оказавшаяся в центре непростого противостояния, узнает, что самую унизительную ночь в ее жизни подстроил Синан. Правда, которая выходит наружу, разбивает сердце Хазан и становится разрушительна для Синан. Перед Ягизом есть один или два фрагмента правды, и ему приходится собирать этот пазл. Хазан пытается излечить свое разбитое сердце и в этот момент обнаруживает рядом с собой Ягиза. Синан в первый раз в соей жизни решает поступить правильно. Свадьба Эдже и Хазим производит эффект разорвавшейся бомбы и становится настоящим шоком для Эгеменов.

"Mrs. Fazilet and Her Daughters" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 14
Season 2 Episode 1
16 September 2017
Episode 15
Season 2 Episode 2
23 September 2017
Episode 16
Season 2 Episode 3
30 September 2017
Episode 17
Season 2 Episode 4
7 October 2017
Episode 18
Season 2 Episode 5
14 October 2017
Episode 19
Season 2 Episode 6
21 October 2017
Episode 20
Season 2 Episode 7
28 October 2017
Episode 21
Season 2 Episode 8
4 November 2017
Episode 22
Season 2 Episode 9
11 November 2017
Episode 23
Season 2 Episode 10
18 November 2017
Episode 24
Season 2 Episode 11
25 November 2017
Episode 25
Season 2 Episode 12
2 December 2017
Episode 26
Season 2 Episode 13
9 December 2017
Episode 27
Season 2 Episode 14
16 December 2017
Episode 28
Season 2 Episode 15
23 December 2017
Episode 29
Season 2 Episode 16
30 December 2017
Episode 30
Season 2 Episode 17
13 January 2018
Episode 31
Season 2 Episode 18
20 January 2018
Episode 32
Season 2 Episode 19
27 January 2018
Episode 33
Season 2 Episode 20
3 February 2018
Episode 34
Season 2 Episode 21
10 February 2018
Episode 35
Season 2 Episode 22
17 February 2018
Episode 36
Season 2 Episode 23
24 February 2018
Episode 37
Season 2 Episode 24
3 March 2018
Episode 38
Season 2 Episode 25
10 March 2018
Episode 39
Season 2 Episode 26
17 March 2018
Episode 40
Season 2 Episode 27
24 March 2018
Episode 41
Season 2 Episode 28
31 March 2018
Episode 42
Season 2 Episode 29
7 April 2018
Episode 43
Season 2 Episode 30
14 April 2018
Episode 44
Season 2 Episode 31
28 April 2018
Episode 45
Season 2 Episode 32
5 May 2018
Episode 46
Season 2 Episode 33
12 May 2018
Episode 47
Season 2 Episode 34
19 May 2018
Episode 48
Season 2 Episode 35
26 May 2018
Episode 49
Season 2 Episode 36
2 June 2018
Episode 50
Season 2 Episode 37
9 June 2018
TV series release schedule
