Mrs. Fazilet and Her Daughters 2017 - 2018 season 1

Fazilet Hanım ve Kızları 18+
Season premiere 25 March 2017
Production year 2017
Number of episodes 13
Runtime 30 hours 20 minutes
"Mrs. Fazilet and Her Daughters" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» в центре событий оказывается госпожа Фазилет, мать двух дочерей Хазан и Эдже. Она жаждет разбогатеть и хочет использовать для этого свою младшую дочь Эдже, обладающую невероятной красотой. Эдже хочет стать моделью. В то время старшая дочь Хазан далека от амбиций своей матери. Она работает спортивным тренером и влюбляется в избалованного мужчину из богатой и могущественной семьи Эймен. У них большой дом на берегу Босфора. Состояние Эймен превосходит самые смелые фантазии Фазилет. После знакомства с членами этой семьи жизнь всех женщин в семье Фазилет изменится.

6.9 IMDb
"Mrs. Fazilet and Her Daughters" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 March 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 April 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 April 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 April 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 April 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 April 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
6 May 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
13 May 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
20 May 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
27 May 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
3 June 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
10 June 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
17 June 2017
