В 1-м сезоне сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» в центре событий оказывается госпожа Фазилет, мать двух дочерей Хазан и Эдже. Она жаждет разбогатеть и хочет использовать для этого свою младшую дочь Эдже, обладающую невероятной красотой. Эдже хочет стать моделью. В то время старшая дочь Хазан далека от амбиций своей матери. Она работает спортивным тренером и влюбляется в избалованного мужчину из богатой и могущественной семьи Эймен. У них большой дом на берегу Босфора. Состояние Эймен превосходит самые смелые фантазии Фазилет. После знакомства с членами этой семьи жизнь всех женщин в семье Фазилет изменится.