Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Alphas 2011 - 2012, season 2

Alphas season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Alphas Seasons Season 2

Alphas
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 July 2012
Production year 2012
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Alphas" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Люди Альфа» главные герои спасают альфа-дочь доктора Розена от убийцы. Она несет тщательно закодированное похищенное сообщение. Но доктор Розен подозревает, что это уловка, которая должна заставить его предпринять поспешные действия. В поисках преступника, обладающего сверхскоростью, команда понимает, что операция чревата смертельными последствиями. Расследование приводит Харкена и Хикса в секретный подпольный Бойцовский клуб только для альф, где они встречают Кэт, энергичного парня-супергероя. Он может мгновенно перенять любые физические или интеллектуальные способности других людей.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Alphas" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Wake Up Call
Season 2 Episode 1
23 July 2012
The Quick and the Dead
Season 2 Episode 2
30 July 2012
Alpha Dogs
Season 2 Episode 3
6 August 2012
When Push Comes to Shove
Season 2 Episode 4
13 August 2012
Gaslight
Season 2 Episode 5
20 August 2012
Alphaville
Season 2 Episode 6
27 August 2012
Gods and Monsters
Season 2 Episode 7
10 September 2012
Falling
Season 2 Episode 8
17 September 2012
The Devil Will Drag You Under
Season 2 Episode 9
24 September 2012
Life After Death
Season 2 Episode 10
1 October 2012
If Memory Serves
Season 2 Episode 11
8 October 2012
Need to Know
Season 2 Episode 12
15 October 2012
God's Eye
Season 2 Episode 13
22 October 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more