Во 2-м сезоне сериала «Люди Альфа» главные герои спасают альфа-дочь доктора Розена от убийцы. Она несет тщательно закодированное похищенное сообщение. Но доктор Розен подозревает, что это уловка, которая должна заставить его предпринять поспешные действия. В поисках преступника, обладающего сверхскоростью, команда понимает, что операция чревата смертельными последствиями. Расследование приводит Харкена и Хикса в секретный подпольный Бойцовский клуб только для альф, где они встречают Кэт, энергичного парня-супергероя. Он может мгновенно перенять любые физические или интеллектуальные способности других людей.