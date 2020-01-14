Menu
Mada Mada Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo 2020, season 1

Mada Mada Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo
Title Сезон 1
Season premiere 14 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 20 minutes
"Mada Mada Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Любовь длится вечно» девушка по имени Сакура Нанасэ знакомится с потрясающе привлекательным молодым доктором Тэндо Каири. Она без памяти влюбляется в мужчину, однако не знает, как теперь с ним сблизиться. Ради своего чувства героиня идет учиться на медицинскую сестру. Она успешно оканчивает курсы и устраивается в клинику помощницей Тэндо. Но на работе этот человек оказывается вовсе не таким милым и замечательным, как показался ей на первый взгляд. Это очень требовательный к своим сотрудникам человек, который не допускает служебных романов. Однако Сакура не планирует сдаваться.

8 IMDb
"Mada Mada Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
14 January 2020
Episode 2
21 January 2020
Episode 3
28 January 2020
Episode 4
4 February 2020
Episode 5
11 February 2020
Episode 6
18 February 2020
Episode 7
25 February 2020
Episode 8
3 March 2020
Episode 9
10 March 2020
Episode 10
17 March 2020
