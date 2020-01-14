В 1-м сезоне сериала «Любовь длится вечно» девушка по имени Сакура Нанасэ знакомится с потрясающе привлекательным молодым доктором Тэндо Каири. Она без памяти влюбляется в мужчину, однако не знает, как теперь с ним сблизиться. Ради своего чувства героиня идет учиться на медицинскую сестру. Она успешно оканчивает курсы и устраивается в клинику помощницей Тэндо. Но на работе этот человек оказывается вовсе не таким милым и замечательным, как показался ей на первый взгляд. Это очень требовательный к своим сотрудникам человек, который не допускает служебных романов. Однако Сакура не планирует сдаваться.