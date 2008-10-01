Menu
Dirty Sexy Money 2007 - 2009, season 2

Season premiere 1 October 2008
Production year 2008
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Dirty Sexy Money" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Грязные мокрые деньги» мистер и миссис Дарлинг устраивают Нику роскошную вечеринку по случаю дня рождения на яхте. Затем они занимаются арестом подозреваемого в убийстве Датча, отца Ника. Ник узнает, что его мать собирается дать показания против Тиш. Ник узнает о связи между ними и отправляется в Париж, чтобы поговорить со своей матерью. Джереми заставляет Нолу признать, что она испытывает к нему чувства, но затем видит ее с Саймоном Элдером. Чейз Александр говорит Кармелите, что собирается сообщить прессе все, что ему известно о причастности Патрика к смерти Эллен и его тайных отношениях с Кармелитой.

 

"Dirty Sexy Money" season 2 list of episodes. TV series release schedule
The Birthday Present
Season 2 Episode 1
1 October 2008
The Family Lawyer
Season 2 Episode 2
8 October 2008
The Star Witness
Season 2 Episode 3
22 October 2008
The Silence
Season 2 Episode 4
29 October 2008
The Verdict
Season 2 Episode 5
5 November 2008
The Injured Party
Season 2 Episode 6
19 November 2008
The Summer House
Season 2 Episode 7
3 December 2008
The Plan
Season 2 Episode 8
10 December 2008
The Organ Donor
Season 2 Episode 9
17 December 2008
The Facts
Season 2 Episode 10
18 July 2009
The Convertible
Season 2 Episode 11
25 July 2009
The Unexpected Arrival
Season 2 Episode 12
1 August 2009
The Bad Guy
Season 2 Episode 13
8 August 2009
