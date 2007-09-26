В 1-м сезоне сериала «Грязные мокрые деньги» молодой адвокат вынужден работать на одну из самых богатых семей Нью-Йорка. После гибели своего отца Датча в авиакатастрофе Ник Джордж неохотно согласился стать семейным юристом клана Дарлингов, представителей высшего общества. Ник знакомится с авиамехаником Норманом Эксли и узнает, что он шантажировал Брайана Дарлинга по поводу его внебрачного ребенка. На черный рынок попадает видео сексуального характера, компрометирующее Дарлингов. Нику предстоит выяснить, кто стоит за этим. У Патрика начались панические атаки из-за того, что он баллотируется в Сенат.