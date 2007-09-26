Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dirty Sexy Money 2007 - 2009 season 1

Dirty Sexy Money season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dirty Sexy Money Seasons Season 1

Dirty Sexy Money 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"Dirty Sexy Money" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Грязные мокрые деньги» молодой адвокат вынужден работать на одну из самых богатых семей Нью-Йорка. После гибели своего отца Датча в авиакатастрофе Ник Джордж неохотно согласился стать семейным юристом клана Дарлингов, представителей высшего общества. Ник знакомится с авиамехаником Норманом Эксли и узнает, что он шантажировал Брайана Дарлинга по поводу его внебрачного ребенка. На черный рынок попадает видео сексуального характера, компрометирующее Дарлингов. Нику предстоит выяснить, кто стоит за этим. У Патрика начались панические атаки из-за того, что он баллотируется в Сенат. 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Dirty Sexy Money" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
26 September 2007
The Lions
Season 1 Episode 2
3 October 2007
The Italian Banker
Season 1 Episode 3
10 October 2007
The Chiavennasca
Season 1 Episode 4
17 October 2007
The Bridge
Season 1 Episode 5
24 October 2007
The Game
Season 1 Episode 6
31 October 2007
The Wedding
Season 1 Episode 7
14 November 2007
The Country House
Season 1 Episode 8
21 November 2007
The Watch
Season 1 Episode 9
28 November 2007
The Nutcracker
Season 1 Episode 10
5 December 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more