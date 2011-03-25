В 3-м сезоне сериала «Бэтмен: Отвага и смелость» на Супермена воздействует Красный криптонит, и он становится суперпридурком. Бэтмен должен помешать ему разрушить свою репутацию и многое другое. Джокер объединяется с героем-преступником и вдохновителем, Плакальщиком, чтобы победить своего заклятого врага Бэтмена. Герои меняются ролями. Бэт-обезьяна спасает Бэтмена и Робина от Женщины-кошки. Позже Бэтмена кусает вампир, и он нападает на своих друзей из Международной Лиги Справедливости. Затем Аквамен, Капитан Марвел, Пластиковый Человек и Зеленая Стрела пытаются заменить Бэтмена, который получил ранение.