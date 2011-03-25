Menu
Batman: The Brave and the Bold 2008 - 2011, season 3

Batman: The Brave and the Bold 6+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 25 March 2011
Production year 2011
Number of episodes 16
Runtime 5 hours 52 minutes
"Batman: The Brave and the Bold" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Бэтмен: Отвага и смелость» на Супермена воздействует Красный криптонит, и он становится суперпридурком. Бэтмен должен помешать ему разрушить свою репутацию и многое другое. Джокер объединяется с героем-преступником и вдохновителем, Плакальщиком, чтобы победить своего заклятого врага Бэтмена. Герои меняются ролями. Бэт-обезьяна спасает Бэтмена и Робина от Женщины-кошки. Позже Бэтмена кусает вампир, и он нападает на своих друзей из Международной Лиги Справедливости. Затем Аквамен, Капитан Марвел, Пластиковый Человек и Зеленая Стрела пытаются заменить Бэтмена, который получил ранение.

7.4 IMDb
"Batman: The Brave and the Bold" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Battle of the Superheroes!
Season 3 Episode 1
25 March 2011
Bat-Mite Presents: Batman's Strangest Cases!
Season 3 Episode 2
1 April 2011
The Malicious Mr. Mind!
Season 3 Episode 3
8 April 2011
Joker: The Vile and Villainous!
Season 3 Episode 4
15 April 2011
Shadow of the Bat!
Season 3 Episode 5
22 April 2011
Night of the Batmen!
Season 3 Episode 6
29 April 2011
Scorn of the Star Sapphire!
Season 3 Episode 7
16 September 2011
Time Out for Vengeance!
Season 3 Episode 8
23 September 2011
Sword of the Atom!
Season 3 Episode 9
30 September 2011
Triumvirate of Terror!
Season 3 Episode 10
7 October 2011
Bold Beginnings!
Season 3 Episode 11
14 October 2011
Powerless!
Season 3 Episode 12
21 October 2011
Crisis: 22,300 Miles Above Earth!
Season 3 Episode 13
28 October 2011
Four Star Spectacular!
Season 3 Episode 14
4 November 2011
Mitefall!
Season 3 Episode 15
18 November 2011
The Mask of Matches Malone!
Season 3 Episode 16
5 December 2011
