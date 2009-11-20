Menu
Batman: The Brave and the Bold 2008 - 2011 season 2

Batman: The Brave and the Bold 6+
Season premiere 20 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 23
Runtime 8 hours 26 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Бэтмен: Отвага и смелость» Бэтмену и Капитану Марвелу предстоит иметь дело с Блокбастером. Позже Бэтмену приходится принять участие в гонках как с героями, так и со злодеями. В это момент на карте оказывается судьба всего мира. Бэтмен и Пластиковый Человек объединяются, чтобы спасти разведчиков. Затем им двоим приходится иметь дело с Резиновой Шеей и Воздушным Змеем, которые жаждут воплотить в жизнь свой план мести. Они нацелены на семью Пластикового Человека. Синий Жук попадает в беду на Оа, когда Корпорация Зеленых Фонарей пытается арестовать его за хранение скарабея.

7.4 IMDb
"Batman: The Brave and the Bold" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Death Race to Oblivion!
Season 2 Episode 1
20 November 2009
Long Arm of the Law!
Season 2 Episode 2
11 December 2009
Revenge of the Reach!
Season 2 Episode 3
1 January 2010
Aquaman's Outrageous Adventure!
Season 2 Episode 4
8 January 2010
The Golden Age of Justice!
Season 2 Episode 5
15 January 2010
Sidekicks Assemble!
Season 2 Episode 6
22 January 2010
Clash of the Metal Men!
Season 2 Episode 7
29 January 2010
A Bat Divided!
Season 2 Episode 8
5 February 2010
The Super-Batman of Planet X!
Season 2 Episode 9
26 March 2010
The Power of Shazam!
Season 2 Episode 10
2 April 2010
Chill of the Night!
Season 2 Episode 11
9 April 2010
Gorillas in Our Midst!
Season 2 Episode 12
16 April 2010
The Siege of Starro! (1)
Season 2 Episode 13
17 September 2010
The Siege of Starro! (2)
Season 2 Episode 14
24 September 2010
Requiem for a Scarlet Speedster!
Season 2 Episode 15
1 October 2010
The Last Patrol!
Season 2 Episode 16
8 October 2010
Menace of the Madniks!
Season 2 Episode 17
15 October 2010
Emperor Joker!
Season 2 Episode 18
22 October 2010
The Criss Cross Conspiracy!
Season 2 Episode 19
29 October 2010
The Plague of the Prototypes!
Season 2 Episode 20
5 November 2010
Cry Freedom Fighters!
Season 2 Episode 21
12 November 2010
The Knights of Tomorrow!
Season 2 Episode 22
19 November 2010
Darkseid Descending!
Season 2 Episode 23
3 December 2010
