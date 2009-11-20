Во 2-м сезоне сериала «Бэтмен: Отвага и смелость» Бэтмену и Капитану Марвелу предстоит иметь дело с Блокбастером. Позже Бэтмену приходится принять участие в гонках как с героями, так и со злодеями. В это момент на карте оказывается судьба всего мира. Бэтмен и Пластиковый Человек объединяются, чтобы спасти разведчиков. Затем им двоим приходится иметь дело с Резиновой Шеей и Воздушным Змеем, которые жаждут воплотить в жизнь свой план мести. Они нацелены на семью Пластикового Человека. Синий Жук попадает в беду на Оа, когда Корпорация Зеленых Фонарей пытается арестовать его за хранение скарабея.