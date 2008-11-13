Menu
Batman: The Brave and the Bold 2008 - 2011 season 1

Batman: The Brave and the Bold season 1 poster
Batman: The Brave and the Bold 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 November 2008
Production year 2008
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Batman: The Brave and the Bold" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бэтмен: Отвага и смелость» Бэтмен и Синий Жук пытаются остановить астероид, но в результате оказываются на далекой планете и вступают в схватку с Канджаром Ро. Затем главный супергерой вместе с Пластиковым Человеком должен помешать Горилле Гродду использовать техническое устройство, с помощью которого он собирается превратить всех людей в приматов. Бэтмен посещает Аквамена во время расследования необычной сейсмической активности. Там супергерой обнаруживает, что брат Аквамена Орм сотрудничает с Черной Мантой. Они вместе разрабатывают план по завоеванию Атлантиды.

"Batman: The Brave and the Bold" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Rise of the Blue Beetle!
Season 1 Episode 1
13 November 2008
Terror on Dinosaur Island!
Season 1 Episode 2
20 November 2008
Evil Under the Sea!
Season 1 Episode 3
5 December 2008
Invasion of the Secret Santas!
Season 1 Episode 4
12 December 2008
Day of the Dark Knight!
Season 1 Episode 5
2 January 2009
Enter the Outsiders!
Season 1 Episode 6
9 January 2009
Dawn of the Dead Man!
Season 1 Episode 7
16 January 2009
Fall of the Blue Beetle!
Season 1 Episode 8
23 January 2009
Journey to the Center of the Bat!
Season 1 Episode 9
30 January 2009
The Eyes of Despero!
Season 1 Episode 10
6 February 2009
Return of the Fearsome Fangs!
Season 1 Episode 11
20 February 2009
Deep Cover for Batman!
Season 1 Episode 12
27 February 2009
Game Over for Owlman!
Season 1 Episode 13
6 March 2009
Mystery in Space!
Season 1 Episode 14
13 March 2009
Trials of the Demon!
Season 1 Episode 15
20 March 2009
Night of the Huntress!
Season 1 Episode 16
8 May 2009
Menace of the Conqueror Caveman!
Season 1 Episode 17
15 May 2009
The Color of Revenge!
Season 1 Episode 18
22 May 2009
Legends of the Dark Mite!
Season 1 Episode 19
29 May 2009
Hail the Tornado Tyrant!
Season 1 Episode 20
5 June 2009
Duel of the Double Crossers!
Season 1 Episode 21
12 June 2009
The Last Bat on Earth!
Season 1 Episode 22
19 June 2009
When OMAC Attacks!
Season 1 Episode 23
16 October 2009
Mayhem of the Music Meister!
Season 1 Episode 24
23 October 2009
Inside the Outsiders!
Season 1 Episode 25
6 November 2009
The Fate of Equinox!
Season 1 Episode 26
13 November 2009
