В 1-м сезоне сериала «Бэтмен: Отвага и смелость» Бэтмен и Синий Жук пытаются остановить астероид, но в результате оказываются на далекой планете и вступают в схватку с Канджаром Ро. Затем главный супергерой вместе с Пластиковым Человеком должен помешать Горилле Гродду использовать техническое устройство, с помощью которого он собирается превратить всех людей в приматов. Бэтмен посещает Аквамена во время расследования необычной сейсмической активности. Там супергерой обнаруживает, что брат Аквамена Орм сотрудничает с Черной Мантой. Они вместе разрабатывают план по завоеванию Атлантиды.