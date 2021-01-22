Menu
Busted! (2018), season 3

Busted! season 3 poster
Busted! 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 22 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 12 hours 0 minute
"Busted!" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Попался!» принимают участие личности, которых зрители уже могли видеть в предыдущих эпизодах. Команда, состоящая из детективов-любителей, работает над раскрытием загадочных преступлений. Однако это будет совсем не монотонный процесс, а настоящее представление, наполненное комическими ситуациями. Например, первый эпизод, «Серийный похититель еды», привлекает внимание участников к необычному случаю: их клиент обнаруживает, что его еда исчезает, и сыщики отправляются в его дом, чтобы выяснить, кто из соседей является вором. Ребята расследуют убийство в незаконном казино, пропажу тела из морга и многое другое.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
7.7 IMDb
Share House Food Lupin
Season 3 Episode 1
22 January 2021
Detectives Reunited; Two New Cases
Season 3 Episode 2
22 January 2021
The Missing Body
Season 3 Episode 3
22 January 2021
Nam Uk-gun And Seonnyeo
Season 3 Episode 4
22 January 2021
Hostage; The Live
Season 3 Episode 5
22 January 2021
I Just Died
Season 3 Episode 6
22 January 2021
The Ghost Client; The Case of the Imposter Detectives
Season 3 Episode 7
22 January 2021
The Scale of Destiny
Season 3 Episode 8
22 January 2021
