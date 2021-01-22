В 3-м сезоне шоу «Попался!» принимают участие личности, которых зрители уже могли видеть в предыдущих эпизодах. Команда, состоящая из детективов-любителей, работает над раскрытием загадочных преступлений. Однако это будет совсем не монотонный процесс, а настоящее представление, наполненное комическими ситуациями. Например, первый эпизод, «Серийный похититель еды», привлекает внимание участников к необычному случаю: их клиент обнаруживает, что его еда исчезает, и сыщики отправляются в его дом, чтобы выяснить, кто из соседей является вором. Ребята расследуют убийство в незаконном казино, пропажу тела из морга и многое другое.