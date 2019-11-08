Во 2-м сезоне шоу «Попался!» участвуют семь знаменитостей, которые играют роли детективов и расследуют различные криминальные загадки и головоломки. В каждом эпизоде зрителей ждет новая история, сосредоточенная на криминальном деле. У игроков есть подсказки, нужные для раскрытия преступления. В процессе расследования они посещают различные места, собирают доказательства, задают вопросы свидетелям и стараются решить поставленную перед ними задачу. Часто они попадают в забавные и неловкие ситуации, которые делают шоу не только увлекательным, но и смешным.