Busted! (2018), season 2

Busted! season 2 poster
Busted! 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 15 hours 0 minute
"Busted!" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Попался!» участвуют семь знаменитостей, которые играют роли детективов и расследуют различные криминальные загадки и головоломки. В каждом эпизоде зрителей ждет новая история, сосредоточенная на криминальном деле. У игроков есть подсказки, нужные для раскрытия преступления. В процессе расследования они посещают различные места, собирают доказательства, задают вопросы свидетелям и стараются решить поставленную перед ними задачу. Часто они попадают в забавные и неловкие ситуации, которые делают шоу не только увлекательным, но и смешным.

Busted! List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Hell of the Gods: Tartarus
Season 2 Episode 1
8 November 2019
Serial Killing
Season 2 Episode 2
8 November 2019
Odd Eye: Detective Team vs Phantom Thief
Season 2 Episode 3
8 November 2019
Along with the Gods; The Return of the Genius Detective Team
Season 2 Episode 4
8 November 2019
There Lives a Devil
Season 2 Episode 5
8 November 2019
The Curse of the Shaman
Season 2 Episode 6
8 November 2019
The Chairman's Secret
Season 2 Episode 7
8 November 2019
The Two Clients: The Guys' and Girls' Case Records
Season 2 Episode 8
8 November 2019
The 5 Flower Killers
Season 2 Episode 9
8 November 2019
The Flower of Death
Season 2 Episode 10
8 November 2019
