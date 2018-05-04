В 1-м сезоне шоу «Попался!» знаменитые на всю Корею участники проекта попадают на место преступления. Оно кишит важными уликами, а виновник еще не пойман. Им предстоит трудная работа, чтобы раскрыть содеянное. Игроки получают инструкции и подсказки, которые помогут им в этой миссии. Новоявленные детективы активно взаимодействуют друг с другом, обсуждают свои теории и стремятся прийти к правдивой версии. Они используют различные методы расследования, как делают их коллеги-профессионалы. Шоу предлагает зрителям интригующие и захватывающие истории, головоломки и загадки, которые будут раскрыты.