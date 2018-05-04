Menu
Busted! (2018), season 1

Season premiere 4 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 15 hours 0 minute
В 1-м сезоне шоу «Попался!» знаменитые на всю Корею участники проекта попадают на место преступления. Оно кишит важными уликами, а виновник еще не пойман. Им предстоит трудная работа, чтобы раскрыть содеянное. Игроки получают инструкции и подсказки, которые помогут им в этой миссии. Новоявленные детективы активно взаимодействуют друг с другом, обсуждают свои теории и стремятся прийти к правдивой версии. Они используют различные методы расследования, как делают их коллеги-профессионалы. Шоу предлагает зрителям интригующие и захватывающие истории, головоломки и загадки, которые будут раскрыты.

7.7 IMDb
Forewarned Murder
Season 1 Episode 1
4 May 2018
Treasure Island
Season 1 Episode 2
4 May 2018
Kwang Soo, a Murderer
Season 1 Episode 3
11 May 2018
Messages from the Dead
Season 1 Episode 4
11 May 2018
The Last Vampire
Season 1 Episode 5
18 May 2018
Battle of the Detectives
Season 1 Episode 6
18 May 2018
The Vanished Magician
Season 1 Episode 7
25 May 2018
The Mysterious Gentleman
Season 1 Episode 8
25 May 2018
Operation: Criminal Transport
Season 1 Episode 9
1 June 2018
The Disappearance of K
Season 1 Episode 10
1 June 2018
