Blown Away (2019), season 3

Blown Away 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 22 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 50 minutes
"Blown Away" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Стеклодувы» мастерская вновь открывает свои двери для талантливых творцов. Участников ждут суровые испытания, в которых они имеют возможность подтвердить свою высокую квалификацию. За ограниченное время им нужно создать предметы из стекла в рамках заданной темы. Это будет не так просто, ведь материал очень хрупкий, а условия работы дискомфортные. Но многим удастся сделать настоящие шедевры. Стеклодувы докажут, что их ремесло – не топорная работа, а отдельный вид искусства. Жюри, в которое входит победитель первого сезона, определит лучшего, которому достанутся деньги и уникальная возможность развиваться в профессии.

The Evolution Will Be Televised
Season 3 Episode 1
22 July 2022
Bottoms Up
Season 3 Episode 2
22 July 2022
2022, The Year Of Glass
Season 3 Episode 3
22 July 2022
Seven Deadly Sins
Season 3 Episode 4
22 July 2022
The Bigger The Better
Season 3 Episode 5
22 July 2022
Under The Big Top
Season 3 Episode 6
22 July 2022
Team Work Makes The Dream Work
Season 3 Episode 7
22 July 2022
Out Of This World
Season 3 Episode 8
22 July 2022
Nothing To Fear But Fear Itself
Season 3 Episode 9
22 July 2022
Finale
Season 3 Episode 10
22 July 2022
