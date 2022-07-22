В 3-м сезоне шоу «Стеклодувы» мастерская вновь открывает свои двери для талантливых творцов. Участников ждут суровые испытания, в которых они имеют возможность подтвердить свою высокую квалификацию. За ограниченное время им нужно создать предметы из стекла в рамках заданной темы. Это будет не так просто, ведь материал очень хрупкий, а условия работы дискомфортные. Но многим удастся сделать настоящие шедевры. Стеклодувы докажут, что их ремесло – не топорная работа, а отдельный вид искусства. Жюри, в которое входит победитель первого сезона, определит лучшего, которому достанутся деньги и уникальная возможность развиваться в профессии.