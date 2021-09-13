Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Jamie Oliver: Together (2021), season 1

Jamie Oliver: Together season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Jamie Oliver: Together Seasons Season 1
Jamie Oliver: Together 18+
Title Сезон 1
Season premiere 13 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 16 minutes
"Jamie Oliver: Together" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Джейми Оливер: Готовим вместе» легендарный повар готовит удивительные блюда для своих близких. Для гастрономического праздника не нужен повод, хотя в программе также покажут приготовление пищи для рождественского стола. Шеф поделится рецептами мандаринового торта, мексиканского тако, ананасовых тарталеток с карамелью и многого другого. Все блюда легки в приготовлении, ведь Оливер считает, что драгоценное время лучше провести в другу друзей и родственников, чем у плиты. Зрителей ждут не только пошаговые инструкции готовки, но и множество лайфхаков, приоткрывающих завесу кулинарных тайн.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
7.4 IMDb

Jamie Oliver: Together List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1: Rainbow Tomato Crostini, Roast Lamb, Panna Cotta
Season 1 Episode 1
13 September 2021
Episode 2: Mediterranean Salmon, Lemony Potatoes, Summer Pud
Season 1 Episode 2
20 September 2021
Episode 3: Mexican Tacos, Slow-Cooked Pork, Choc Semifreddo
Season 1 Episode 3
27 September 2021
Episode 4: Prawn Cocktails, Quiche, Tangerine Drizzle Cake
Season 1 Episode 4
4 October 2021
Episode 5: Vegetarian Curries and Minted Mango Fro-Yos
Season 1 Episode 5
11 October 2021
Episode 6: Steak, Potatoes, Caramelised Pineapple Tartlets
Season 1 Episode 6
5 December 2021
Christmas Party
Season 1 Episode 7
13 December 2021
Christmas Dinner
Season 1 Episode 8
13 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more