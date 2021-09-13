В 1-м сезоне шоу «Джейми Оливер: Готовим вместе» легендарный повар готовит удивительные блюда для своих близких. Для гастрономического праздника не нужен повод, хотя в программе также покажут приготовление пищи для рождественского стола. Шеф поделится рецептами мандаринового торта, мексиканского тако, ананасовых тарталеток с карамелью и многого другого. Все блюда легки в приготовлении, ведь Оливер считает, что драгоценное время лучше провести в другу друзей и родственников, чем у плиты. Зрителей ждут не только пошаговые инструкции готовки, но и множество лайфхаков, приоткрывающих завесу кулинарных тайн.