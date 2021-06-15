В 1-м сезоне сериала «Сказка на острове» молодая девушка по имени Хазиран отправляется на встречу со своим работодателем. Героиня мечтает отправиться работать в Японию. Однако у повышения есть своя цена: для того чтобы получить его, ей нужно поехать со своим боссом на остров Кырлангич и помочь ему заключить выгодную сделку. Один из местных жителей категорически не хочет продавать земельный участок, чем создает помехи для развития местности. Хазиран отправляется на остров и знакомится там с парнем по имени Пойраз. Он хочет избавиться от нее. Парочка начинает раздражать друг друга с первой встречи...