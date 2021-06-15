Menu
Ada Masalı season 1 watch online

Ada Masalı season 1 poster
Ada Masalı
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 25
Runtime 50 hours 0 minute
"Ada Masalı" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сказка на острове» молодая девушка по имени Хазиран отправляется на встречу со своим работодателем. Героиня мечтает отправиться работать в Японию. Однако у повышения есть своя цена: для того чтобы получить его, ей нужно поехать со своим боссом на остров Кырлангич и помочь ему заключить выгодную сделку. Один из местных жителей категорически не хочет продавать земельный участок, чем создает помехи для развития местности. Хазиран отправляется на остров и знакомится там с парнем по имени Пойраз. Он хочет избавиться от нее. Парочка начинает раздражать друг друга с первой встречи...

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb

"Ada Masalı" season 1 list of episodes.

Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
15 June 2021
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
22 June 2021
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
29 June 2021
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
6 July 2021
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
13 July 2021
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
27 July 2021
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
3 August 2021
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
10 August 2021
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
17 August 2021
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
24 August 2021
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
31 August 2021
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
7 September 2021
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
14 September 2021
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
21 September 2021
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
28 September 2021
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
5 October 2021
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
12 October 2021
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
19 October 2021
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
26 October 2021
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
3 November 2021
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
10 November 2021
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
17 November 2021
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
24 November 2021
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
1 December 2021
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
11 December 2021
