В 1-м сезоне шоу «Ты против природы» известный на весь мир экстремал Беар Гриллс приходит в сознание, не имея каких-либо воспоминаний. Он висит вниз головой на парашюте, зацепившийся за дерево. Постепенно он восстанавливает картину произошедших событий и понимает, что пережил авиакатастрофу. Вот только поблизости больше никого нет, а капитан упавшего судна находится на противоположной стороне дикой местности. Герою придется проделать большой путь, преодолевая преграды и добывая себе пищу и воду. Однако решения будет принимать не он сам, а зрители, которые смотрят шоу.