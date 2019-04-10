Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

You vs. Wild (2019), season 1

You vs. Wild season 1 poster
Kinoafisha TV Shows You vs. Wild Seasons Season 1

You vs. Wild
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 40 minutes
"You vs. Wild" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Ты против природы» известный на весь мир экстремал Беар Гриллс приходит в сознание, не имея каких-либо воспоминаний. Он висит вниз головой на парашюте, зацепившийся за дерево. Постепенно он восстанавливает картину произошедших событий и понимает, что пережил авиакатастрофу. Вот только поблизости больше никого нет, а капитан упавшего судна находится на противоположной стороне дикой местности. Герою придется проделать большой путь, преодолевая преграды и добывая себе пищу и воду. Однако решения будет принимать не он сам, а зрители, которые смотрят шоу.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
6.6 IMDb
Write review
"You vs. Wild" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Operation Jungle Rescue, Pt. 1
Season 1 Episode 1
10 April 2019
Operation Jungle Rescue, Pt. 2
Season 1 Episode 2
10 April 2019
Searching for a Saint Bernard
Season 1 Episode 3
10 April 2019
Lost on Snow Mountain
Season 1 Episode 4
10 April 2019
A Venomous Adventure, Pt. 1
Season 1 Episode 5
10 April 2019
A Venomous Adventure, Pt. 2
Season 1 Episode 6
10 April 2019
Land of the Dragons
Season 1 Episode 7
10 April 2019
Myth of the Abandoned Mine
Season 1 Episode 8
10 April 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more